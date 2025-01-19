هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الرمان

كشفت طبيبة أمراض القلب الروسية مارجاريتا كوروليوفا أن تناول الرمان مفيد جدا، نظرا لاحتوائه على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن، ولكن، بالرغم من ذلك يجب على فئات معينة تجنب تناوله، بحسب ما ذكر موقع "radio1.ru".

قالت مارجاريتا: "يجب على الأشخاص المصابين بردود فعل تحسسية تجاه الرمان أو الأغشية الداخلية الموجودة فيه وأيضا مرضى الجهاز الهضمي تجنب تناوله".

وأضافت: "من الأفضل تناول الرمان في الفترة بين الوجبات الرئيسية".

وتابعت: "عندما يمضغ الشخص بذور الرمان جيدا، يشعر بالشبع بسرعة كبيرة، نظرا لأن الألياف الغذائية تسهم على الشعور بالشبع، وتسمح بالحصول على جميع المكونات الضرورية".

وأشارت: "الرمان يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والبوتاسيوم المفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في عمل القلب وأمراض عضلة القلب".

قد يكون الرمان أكثر فائدة في فصل الخريف، حيث ينضج وتتراكم فيه أعلى نسبة من المواد المغذية المفيدة للصحة.

ولكن مع ذلك يمكن تناول 1-2 رمانة في اليوم دون أي آثار سلبية على الصحة.

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