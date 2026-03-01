إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى قمة قياسية بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:34 م 01/03/2026

سعر الذهب

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 5066 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6514 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7600 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8685 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 60800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 86850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207103 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 434250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

