لن تتخيل الإجابة.. لماذا لا يجب تناول القهوة على معدة فارغة؟

قد يكون تناول فنجان من القهوة أول شيء في الصباح عادة يومية مُغرية للكثيرين، لكن الحقيقة هي أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يكون له آثار سلبية غير متوقعة على صحتك، حسبما ذكر أحمد صلاح .

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، القهوة مشروب حمضي بطبيعته، وعند تناولها على معدة فارغة، فإنها تُحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، في غياب الطعام، يُمكن أن يُسبب هذا الحمض الزائد تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى:

شعور حارق في منطقة الصدر.

صعود أحماض المعدة إلى المريء.

شعور بالانتفاخ والغازات وعدم الراحة في المعدة.

تفاقم مشاكل المعدة الموجودة

مثل قرحة المعدة أو التهاب المعدة، وبمرور الوقت، قد يُساهم التعرض المُتكرر لهذه الحموضة الزائدة في تطور مشاكل هضمية أكثر خطورة.

التأثير على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، تحتوي القهوة على مركبات تُعرف باسم "العفص" (Tannins)، التي يُمكن أن تتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد والكالسيوم. تناول القهوة على معدة فارغة قد يُعيق قدرة الجسم على امتصاص هذه العناصر، مما قد يُؤدي إلى نقصها على المدى الطويل.

التأثير على مستويات السكر في الدم

أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يُؤثر سلبًا على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصةً بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يُعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني.

زيادة التوتر والقلق

يُعتبر الكافيين الموجود في القهوة مُنبهًا للجهاز العصبي، وعند تناوله على معدة فارغة، قد تتضخم آثاره، مما يُؤدي إلى:

زيادة الشعور بالتوتر والقلق.

سرعة ضربات القلب.

الارتعاش.

صعوبة التركيز.

التأثير على الشهية

قد يُؤثر شرب القهوة على معدة فارغة على شهيتك، حيث قد يُقلل من رغبتك في تناول وجبة الإفطار الصحية، مما يُؤدي إلى عدم حصولك على العناصر الغذائية الضرورية في بداية اليوم.

يُساعد ذلك على تخفيف حموضة القهوة وتقليل آثارها السلبية على المعدة.

يُساعد ذلك على تقليل حموضة القهوة.

يُنصح بتناول ما لا يزيد عن 3-4 أكواب من القهوة يوميًا.

اقرأ أيضا:

ابن أغنى رجل في آسيا يظهر بساعة من الياقوت.. لن تصدق سعرها

حياتهم هتتغير للأسوء.. 4 أبراج سيحدث لهم كوارث ضخمة نهاية يناير 2025

تحذير من مخاطر المدفأة الكهربائية.. 5 أشياء تحدث لجسمك

صديقة القلب والكلى.. 6 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار

أعراض غير متوقعة لقرحة المعدة.. و4 أطعمة تزيد الأمور سوءا