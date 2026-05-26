رفع الطوارئ في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى

كتب : محمد الباريسي

09:08 م 26/05/2026

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع استعدادات عيد الأ

ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى، والتأكد من جاهزية القطاعات الخدمية في الوادي الجديد.

حضر الاجتماع محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد السبيلي مساعد مدير الأمن، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع درجة الاستعدادات النهائية قبل عيد الأضحى.

سلع مخفضة ورقابة على التعديات

أكدت محافظ الوادي الجديد ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية، مع تكثيف جهود الوحدات المحلية في طرح السلع الغذائية المخفضة عبر المنافذ التابعة لها بالمدن والقرى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى.

وشددت المحافظ على التصدي لأي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع استمرار الرصد الفوري والتعامل السريع مع المخالفات في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجهت المحافظ باستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة نوبتجيات رؤساء المراكز والقرى، والتأكد من وجود من ينوب عنهم على رأس العمل طوال أيام عيد الأضحى.

وأكدت أن غرف العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في إدارة القطاعات الخدمية خلال العيد، خاصة مع زيادة الحركة في الشوارع والميادين وساحات الصلاة.

نظافة وصحة وساحات صلاة

كما وجهت محافظ الوادي الجديد بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وساحات الصلاة، مع التأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وسيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة.

