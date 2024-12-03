تجنبه فورا.. تغيير بسيط في حياتك قد يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية

كتب – سيد متولي

أشارت دراسة جديدة، إلى أن إجراء تغيير واحد في طريقة حياتنا قد يزيد من فرص إصابتنا بنوبة قلبية.

وفي حين كان هناك اعتقاد شائع بين الخبراء لبعض الوقت بأن عادات النوم لدينا يمكن أن يكون لها تأثير على صحتنا، فقد وجدت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين الكنديين في جامعة أوتاوا، أن تغيير وقت ذهابنا إلى الفراش واستيقاظنا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية، بحسب express.

وباستقصاء بيانات من مجموعة تضم أكثر من 70 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، تمكن الخبراء من اكتشاف أن الأشخاص الذين يغيرون ساعات نومهم بانتظام كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للإصابة بمشكلة قلبية وعائية كبرى مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية .

وحللت الدراسة المجالات الرئيسية في روتين نوم المشاركين، بما في ذلك وقت نومهم، ومتى يستيقظون، ومدة نومهم، وما إذا كانوا يستيقظون أثناء الليل، وبعد الأخذ في الاعتبار عددا من العوامل التي قد تؤثر أيضا على فرص إصابة شخص ما بحدث قلبي وعائي خطير، مثل كمية التمارين الرياضية التي يمارسها شخص ما، واستهلاك القهوة والساعات التي يقضونها في العمل، اكتشفت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة كانوا أكثر عرضة بنسبة 26 في المائة للإصابة بإحدى الحالات.

ورأى الخبراء أن السبب المحتمل وراء أنماط النوم غير المنتظمة التي تؤثر بشكل كبير على صحة القلب قد يعود إلى "اختلال الساعة البيولوجية"، والذي يعرف بأنه شيء "يحدث عندما تكون التوقيتات الداخلية لجسمك غير متزامنة مع الوقت الفعلي من اليوم".

وفي حديثه عن الدراسة، قال جان فيليب شابوت، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة أوتاوا: "يجب أن نهدف إلى الاستيقاظ والذهاب إلى النوم في غضون 30 دقيقة من نفس الوقت كل ليلة وكل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، إن الاستيقاظ في غضون ساعة من نفس الوقت أمر جيد، ولكن أقل من 30 دقيقة، والأفضل من ذلك هو عدم وجود أي اختلاف.

"إن الفارق بين النوم في الليل والصباح يزيد عن ساعة واحدة، ما يعني عدم انتظام النوم، وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الصحة، وكلما اقتربت من الصفر كلما كان ذلك أفضل."





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