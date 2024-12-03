فاكهة شهيرة تساعد على تخفيف الإمساك المزمن.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء العمدة:

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الإمساك المزمن، والتي تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، لكن هناك العديد من الحلول الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه المشكلة، وأبرزها تناول بعض أنواع الفواكه الغنية بالألياف، وفقًا لما ذكره أخصائي التغذية العلاجية، أحمد صلاح.

فاكهه الموز

وأضاف صلاح لـ"مصراوي"، أن الموز غني بالألياف الغذائية التي تحسن حركة الأمعاء وتساعد على تليين البراز، ما يسهل عملية الإخراج ويقلل من الشعور بعدم الراحة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على الماء والفيتامينات والمعادن، التي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

لماذا يكون الموز مفيدًا للإمساك؟

وكشف أخصائي التغذية العلاجية العديد من الأسباب التي تجعل من الموز عنصر غذائية مهم في علاج الإمساك، وهي:

يحتوي الموز الناضج على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تساعد على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية في الأمعاء، ما يسهل حركة البراز.

البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم توازن السوائل في الجسم، ما يمكن أن يساهم في تحسين حركة الأمعاء

متى لا يكون الموز مفيدًا للإمساك؟

أما عن الأسباب التي تستدعي الابتعاد عن تناول الموز بالنسبة لمرضى الإمساك، فأوضح صلاح أنها تشمل احتواء الموز غير الناضج على كمية عالية من النشا المقاوم، والذي يزيد من الإمساك

واختتم صلاح بالقول:" لا تعتمد على الموز وحده كحل للإمساك، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن غني بالألياف من مصادر أخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة، ويجب شرب كمية كافية من الماء، اشرب الماء ليساعد على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء".