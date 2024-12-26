كنز في مطبخك.. نوع توابل يحميك من النوبة القلبية ويحارب السكري

كتبت- أسماء مرسي:

القرفة من التوابل الشائعة، وتستخدم لإضافة نكهة مميزة للأطعمة والمشروبات، كما أنها تحتوي على مركبات فعالة تمتلك خصائص علاجية قوية تُسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، وفقا لموقع "health".

ضبط سكر الدم

تساعد القرفة على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال تعزيز حساسية الجسم للأنسولين، وإبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم.

مضادة للالتهابات

تحتوي أيضا على مركبات فعالة تعمل على تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

صحة القلب والأوعية الدموية

تُسهم إضافة القرفة إلى الوجبات في الحفاظ على صحة القلب والشرايين وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بفضل احتوائها على مركبات قوية تسمي "سينامالديهيد".

مكافحة الأمراض المزمنة

تتميز أيضا بخصائص مضادة للأكسدة، ما يجعلها سلاحا فعالا في الوقاية من السرطان.

خفض ضغط الدم

بفضل احتوائها على مركبات فعالة تساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.، بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول في الدم، ما يُسهم في خفض مستوياته.

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