تملكها مغنية شهيرة.. 10 صور لـ أغني قطة في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

أوليفيا ليست مجرد قطة أليفة، فإنها مملوكة للمغنية الشهيرة تايلور سويفت، ما جعلها تحقق شهرة واسعة، كما أنها ظهرت في العديد من الإعلانات لعلامات تجارية كبرى مثل، كيدز، أيه تي آند تي، دايت كوك.

ولم تتوقف شهرة أوليفيا عند هذا الحد، فقد شاركت في عدد من فيديوهات الأغاني الشهيرة لتايلور سويفت، ما زاد من شعبيتها في عالم السوشيال ميديا، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ثروة ضخمة

تمتلك هذه القطة ثروة ضخمة، تقدر ثروتها بنحو 77 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يفوق ثروة العديد من المشاهير.

هذا الرقم الضخم جعلها أغنى قطة في العالم، بل وتفوق على العديد من النجوم.

سلالة غير عادية

بالرغم من شهرتها وثروتها، فإن سلالة أوليفيا الاسكتلندية تشتهر بآذانها المطوية، ولكنها تعاني من مشكلات صحية وراثية تؤثر على مفاصلها، هذا الأمر دفع جمعية الطب البيطري البريطانية إلى التحذير من تربية هذه السلالة.









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