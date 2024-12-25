تظهر أثناء الأكل.. علامات غير متوقعة تنذر للإصابة بسرطان الأمعاء



كتبت- شيماء مرسي

في كثير من الأحيان قد تكون مشكلات البطن مؤشر على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن 5 علامات تحذيرية تظهر أثناء تناول العشاء تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقد يكون الشعور بالشبع بشكل أسرع من المعتاد علامة على وجود انسداد أو ورم في الأمعاء.

وإذا استمرت لأكثر من بضعة أيام، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأيضا إذا كنت تجد صعوبة أكبر من المعتاد في البقاء مستيقظا أو تعاني من إرهاق مستمر لا يخففه الراحة، فقد يكون هذا علامة على أن جسدك يحاول إخبارك بشيء أكثر خطورة.

ويمكن أن يسبب سرطان الأمعاء فقر الدم، حيث يؤدي فقدان الدم في الأمعاء إلى تقليل عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، ما يؤدي إلى الإرهاق.

كما إن ظهور بقع دم في البراز سواء كانت باللون الأحمر الفاتح أو الداكن يعد علامة أخرى لهذه الحالة.

وبالرغم من أن البواسير أو التمزقات البسيطة الناتجة عن الإجهاد قد تسبب هذا، فإن النزيف المستمر هو علامة تحذير رئيسية لسرطان الأمعاء.

والإفراط في تناول الطعام أيضا قد يؤدي إلى الذهاب بشكل متكرر إلى المرحاض خاصة بعد تناول وجبة غنية مليئة بالأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

ومع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى استخدام المرحاض أكثر من المعتاد وليس فقط نتيجة للإفراط في تناول الطعام، فقد يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية.

لذا يجب الانتباه لأي تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإسهال المستمر أو الإمساك، أو الحاجة الملحة للذهاب إلى المرحاض.

وإذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب، وذلك لأنها قد تكون مؤشر مبكر لسرطان الأمعاء.

ويمكن أن تحدث أعراض سرطان الأمعاء أيضا بسبب حالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، ولكن من المهم إجراء الفحص حتى يمكن اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن.

عوامل قد تزيد من إحتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء:

-تناول كمية قليلة جدا من الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والتي من المعروف أنها عامل رئيسي في صحة الجهاز الهضمي الجيدة.

-الإفراط في تناول اللحوم المصنعة.

-شرب الكحول.

-التدخين بشراهة.

-قلة ممارسة التمارين الرياضية.

تتضمن أعراض سرطان الأمعاء تغيرات في حركات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك والتبرز بشكل متكرر ووجود دم في البراز وآلام المعدة، وكتلة في المعدة، والانتفاخ، وفقدان الوزن غير المتوقع، والتعب.





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