10 صور لـ مقهى بأجواء غريبة.. يهطل المطر عليه كل 15 دقيقة

كتب – سيد متولي

إذا لم تجد شيئًا أكثر استرخاءً من فنجان من القهوة الساخنة في يوم ممطر، فربما ستحب مقهى Rain Report، وهو مقهى كوري جنوبي تهطل فيه الأمطار بغزارة كل 15 دقيقة.

والمطر هو بالتأكيد مفهوم غير عادي لتصميم مقهى حوله، ولكن بالحكم على درجة تقييمات Google الإيجابية للغاية التي يتمتع بها هذا المكان حاليًا، فإن Rain Report هو بالتأكيد مكان خاص جدًا، يقع في وسط منطقة سكنية في إيتايوان، وهو مزين بالكامل تقريبًا باللون الأسود ومحاط بأشجار الخيزران، ما يجعلك تشعر حقًا وكأنك خارج العاصمة الكورية الجنوبية المزدحمة عندما يبدأ هطول الأمطار، وهذا يحدث كثيرًا، بحسب odditycentral.

ويحتوي المقهى على نوافذ بانورامية توفر رؤية واضحة لفناءه الداخلي، وكل ربع ساعة، بغض النظر عن توقعات الطقس اليومية، تهطل الأمطار بغزارة في مقهى Rain Report، ولا نتحدث عن بضع قطرات من الماء، بل عن هطول غزير يجده الكثير منا مريحًا.

ويعتمد مقهى Rain Report بشكل كبير على المطر الاصطناعي، حيث يمنح الزبائن فرصة الدخول إلى ساحته الخارجية لتجربة المطر الغزير، كما يوفر مظلات بلاستيكية مجانية ومعاطف مطر وأحذية مطاطية، ومنذ افتتاحه التجريبي في مايو من هذا العام، أصبح المقهى الفريد من نوعه مشهورًا بين المؤثرين على Instagram الحريصين على التقاط صورهم تحت المطر.

وبعد أشهر من افتتاحه الكبير في يونيو، لا يزال مقهى Rain Report ، ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية باستمرار، ونظرًا لشعبيته، لا يعد المكان الأكثر هدوءًا للاستمتاع بفنجان من القهوة، في بعض الأحيان، تصطف صفوف من الزبائن أمام النوافذ لتصوير هطول الأمطار، والخروج إلى الفناء يجعلك على الأرجح شخصية في لقطاتهم، ولكن إذا لم يزعجك ذلك، فهو بالتأكيد معلم جذب يجب زيارته في سيول.

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