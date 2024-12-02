موجود في كل بيت.. مشروب يخفض مستويات السكر في الدم بطريقة مذهلة

كتبت- أسماء مرسي:

الحلبة من المشروبات الساخنة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، ولكن كيف تسهم في ضبط مستويات السكر في الدم؟

تحتوي بذور الحلبة على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا التي تعمل معًا لتقليل نسبة السكر في الدم بطرق متعددة:

الألياف الغذائية

تحتوي الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مثل الجلوكومانان، والتي تعمل بمثابة إسفنجة تمتص السكريات وتبطئ امتصاصها في الأمعاء، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، وفقا لموقع "health line".

منشط طبيعي للأنسولين

كما أنها غنية أيضا بمركبات مثل الفينوجريسين والتريجونيلين والأحماض الأمينية الأربعة هيدروكسي إيزوليوسين، والتي تحفز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا.

بالإضافة إلى فوائده في ضبط مستويات السكر، يقدم مشروب الحلبة العديد الفوائد الصحية الأخرى، مثل:

تحسين عملية الهضم وتخفيف أعراض مثل الإمساك والانتفاخ.

إنقاص الوزن عن طريق طريق كبح الشهية وزيادة معدل الأيض.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل الالتهابات في الجسم.

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تقوية الشعر وزيادة لمعانه.