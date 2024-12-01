ما أسباب وأعراض آلام البطن عند الرجال؟

يمكن أن يؤدي بعض العوامل إلى الشعور بآلام البطن عند الرجال، على سبيل المثال أمراض الجهاز الهضمي والبولي التناسلي.

وينصح طبيب الجهاز الهضمي الروسي كارين مكرتشيان بالانتباه إلى مكان الألم وشدته والأعراض التي تصاحبه، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وقال: "يمكن أن يشير الألم أسفل البطن عند الرجال إلى التهاب غدة البروستاتا أو التهاب المثانة.

وأضاف: "قد يصاحب هذه المشكلات الصحية التبول المتكرر وألم حاد وآلام أسفل الظهر والقشعريرة، لذا يجب استشارة الطبيب فورا".

وأوضح: "وقد يكون السبب الآخر اضطرابات معوية، مثل التهاب الزائدة الدودية، حيث يبدأ الألم لدى الرجال أولا في منطقة السرة، ثم ينتقل إلى أسفل الجانب الأيمن، لذا إذا استمر الألم يجب استشارة الطبيب فورا".

ويجب أيضا عدم تجاهل مشكلات الكلى مثل المغص الكلوي أو الالتهاب لأنه في هذه الحالة، سيكون الألم حادا ويشتد، ويمتد إلى أسفل الظهر والفخذ، وقد يكون مصحوبا بالحمى والرغبة في التبول".

كما أن التواء الخصية يصاحبه أيضا ألم حاد أسفل البطن وبين الفخذين، وإذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، قد يؤدي إلى نخر الأنسجة.

وإذا استمر الألم أكثر من 6 ساعات أو كان مصحوبا بالقيء والحمى، فيجب استشارة الطبيب فورا".

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