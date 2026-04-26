استعرض جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة استعدادات الوزارة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، مؤكدًا أن العمل بدأ مبكرًا من خلال دعم الاتحادات الرياضية والمشاركة في البطولات القارية والعالمية كجزء من خطة الإعداد.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تجربة أولمبياد باريس 2024 شهدت بعض التحديات، مشيرًا إلى أنه رغم عدم توليه المسؤولية آنذاك، إلا أنه لا يتنصل من المسؤولية باعتباره جزءًا من المنظومة الرياضية.

وأشار إلى أن مصر شاركت في 22 اتحادًا و22 لعبة خلال أولمبياد باريس، موضحًا أن ما تم تداوله بشأن إنفاق مليار و280 مليون جنيه على الأولمبياد غير دقيق في طريقة عرضه، حيث إن هذا المبلغ يمثل إجمالي الإنفاق على مدار ثلاث سنوات، شمل بطولات متعددة، وليس الأولمبياد فقط.

وأضاف أن المخصص الفعلي لدورة باريس تراوح بين 400 و480 مليون جنيه، بينما باقي المبلغ تم إنفاقه على إعداد اللاعبين من خلال مشاركات دولية مختلفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، أكد أن القيادة السياسية وجهت بفتح تحقيق شامل، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات من خلال الوزير السابق الدكتور أشرف صبحي، شملت مراجعات مالية وإدارية، وأسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين للنيابة، إلى جانب استرداد بعض الأموال التي تم صرفها بشكل غير صحيح.

وتابع الوزير أن خطة الإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 تعتمد على الاستمرار في دعم الاتحادات الرياضية والمشاركة في البطولات الدولية، باعتبارها مراحل تأهيل مهمة للاعبين.

وأكد أن بعثة مصر في باريس حققت 3 ميداليات، وكان بالإمكان مضاعفة هذا الرقم لولا خسارة بعض اللاعبين في المنافسة على الميداليات البرونزية، مشددًا على أهمية دعم الألعاب الجماهيرية، وعلى رأسها كرة القدم، باعتبارها من الرياضات التي تحظى باهتمام واسع لدى الجمهور.