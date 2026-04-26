إسلام آباد (أ ب)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد مرة أخرى اليوم الأحد، في الوقت الذي سارعت فيه القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد ذكرت أن عراقجي غادر العاصمة الباكستانية في وقت متأخر من أمس السبت، مما أثار ارتباكا بشأن جولة ثانية متوقعة من المحادثات، لكنه عاد إلى إسلام أباد قبل مواصلة طريقه إلى موسكو. وكان عراقجي في عمان التي توسطت في السابق في المحادثات وتقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز الاستراتيجي.

ولم يذكر مسؤولان باكستانيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، متى قد يعود الأمريكيين إلى المنطقة لاستئناف المحادثات التاريخية المباشرة التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون باكستانيون إن القيادة السياسية والعسكرية في باكستان تسابق الزمن، لإعادة إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثيه بعدم السفر إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مطلع هذا الأسبوع.

وقال المسؤول، المشارك في جهود الوساطة إن إيران لا تزال تصر على إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها قبل بدء جولة جديدة من المحادثات وإن الوسطاء بقيادة باكستان يحاولون جسر الهوة الكبيرة بين البلدين.

وأضاف المسؤول أن محادثات عراقجي في سلطنة عمان تركزت على قضايا تتعلق بمضيق هرمز.

ولم يتضح رد سلطنة عمان على الفور. كما أجرى عراقجي، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع نظيريه في قطر والسعودية.