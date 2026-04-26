شارك الفنان خالد سرحان صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنانة ياسمين صبري استعدادًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهرت ياسمين صبري في الصور بـ فستان زفاف، بينما ظهر خالد سرحان بـ"بدلة" عريس داخل قاعة أفراح، وظهرت الفنانة رحمة أحمد معهما أثناء تصوير المشهد.

أبطال فيلم النصيب



يشارك في بطولة الفيلم كل من معتصم النهار، دنيا ماهر، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

فيلم مطلوب عائليا

ويُذكر أن ياسمين صبري تنتظر أيضًا عرض فيلمها الجديد "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج تامر مرسي.

