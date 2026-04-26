باكستان تسابق الزمن لإنقاذ المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

كتب : مصراوي

06:03 م 26/04/2026

محادثات باكستان

إسلام آباد (أ ب)

قال مسؤولون باكستانيون إن القيادة السياسية والعسكرية في باكستان تسابق الزمن، اليوم الأحد، لإعادة إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثيه بعدم السفر إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مطلع هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، غادر العاصمة الباكستانية مساء أمس السبت، لكنه من المتوقع أن يعود إلى إسلام آباد اليوم الأحد قبل توجهه إلى موسكو.

وكان عراقجي قد توجه إلى سلطنة عمان، التي سبق أن لعبت دور الوسيط بين البلدين، وتقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال مسؤولان باكستانيان إن القيادة الباكستانية تتوقع وصول عراقجي.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تفويضهما بالحديث عن هذه الجهود، موعد عودة الأمريكيين إلى المنطقة.

وقال المسؤول، المشارك في جهود الوساطة إن إيران لا تزال تصر على إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها قبل بدء جولة جديدة من المحادثات وإن الوسطاء بقيادة باكستان يحاولون جسر الهوة الكبيرة بين البلدين.

وأضاف المسؤول أن محادثات عراقجي في سلطنة عمان تركزت على قضايا تتعلق بمضيق هرمز.

ولم يتضح رد سلطنة عمان على الفور. كما أجرى عراقجي، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع نظيريه في قطر والسعودية.

