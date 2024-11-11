5 علامات تدل على أنك تعاني من نقص "فيتامين د"

كتبت- أسماء العمدة:

فيتامين د، المعروف بفيتامين الشمس، يؤدي دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان والجهاز المناعي، نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، حسبما ذكر سعيد شلبي.

وأضاف استشاري الكبد، إليك 5 علامات شائعة تدل على نقص فيتامين د

التعب والإرهاق المستمر

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يشعر الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

آلام العظام والمفاصل

يعتبر الضعف العام في العظام والمفاصل من أكثر أعراض نقص فيتامين د شيوعًا، وقد يؤدي إلى آلام مزمنة.

الاكتئاب والحزن

وجود صلة بين نقص فيتامين د والإصابة بالاكتئاب والحالات المزاجية السيئة.

ضعف العضلات

قد يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العضلات وتشنجات، خاصة في الأطراف السفلية.

التعرق الليلي

يعد التعرق الليلي الغزير من الأعراض غير الشائعة لنقص فيتامين د، ولكنه قد يحدث في بعض الحالات.

أسباب نقص فيتامين د في الجسم

عدم التعرض لأشعة الشمس الكافية

نقص فيتامين د في الغذاء

مشاكل في امتصاص الفيتامينات

تناول بعض الأدوية

طرق الوقاية من نقص فيتامين د في الجسم

1- التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم

​​​​​​​2- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

3- تناول المكملات الغذائية

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