ترامب يهدد إيران: إما سنأخذ اليورانيوم أو سنفجره

كتب : وكالات

06:00 م 10/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتفجير اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، إذا حاول أحد الاقتراب منه.

قال ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض.

وأضاف ترامب، أن نخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة وقوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر.

وأشار ترامب، إلى أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فستعلم القوات الأمريكية بذلك وستقوم بتفجيره.

