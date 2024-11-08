هل تستيقظ فجأة في منتصف الليل؟- إليك السر وراء ذلك

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني العديد من الأشخاص من الاستيقاظ المتكرر في منتصف الليل، هذه المشكلة تؤثر على نومهم وتركيزهم خلال اليوم، ولكن هل تساءلت يوما عن أسبابها؟

وفقا لموقع "webmd"، إليك الأسباب الشائعة وراء الاستيقاظ الليلي، وبعض النصائح للتغلب على هذا الأمر.

أسباب الاستيقاظ الليلي

تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ويمكن تقسيمها إلى أسباب جسدية ونفسية وعادات يومية.

الأسباب الجسدية:

الألم

يتسبب الألم الناتج عن حالات مثل التهاب المفاصل، قصور القلب، أو حتى السرطان في إيقاظك من نومك.

مشكلات التنفس

الربو، التهاب الشعب الهوائية، أو أي مرض رئوي آخر يمكن أن يسبب ضيقا في التنفس ويؤدي إلى الاستيقاظ.

مشكلات الجهاز الهضمي

ارتجاع الحمض، متلازمة القولون العصبي، وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب ألما وعدم الراحة ليلا.

التغيرات الهرمونية

النساء يواجهن اضطرابات في النوم خلال فترة الحيض أو انقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية.

أمراض الدماغ والأعصاب

بعض الأمراض العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون تؤثر على نمط وجودة النوم.

التبول المتكرر

شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم أو بعض الحالات الصحية مثل السكري أو التهاب المثانة، تزيد من الحاجة للتبول ليلا.

الأدوية

بعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا ومضادات الاكتئاب، تؤثر أيضا على نوعية النوم.

انقطاع النفس النومي

في هذه الحالة، تتسبب الأنسجة الرخوة في الحلق بانسداد مجرى الهواء بشكل متكرر أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس مؤقتا، وبالتالي، يستيقظ الدماغ بشكل جزئي أو كامل لفتح مجرى الهواء واستئناف التنفس، ما يسبب الاستيقاظ المتكرر.

الأسباب النفسية:

التوتر والقلق

أحد الأسباب الرئيسية التي تتسبب في الإصابة بالأرق وعدم النوم بكفاءة.

اضطرابات النوم

هناك العديد من اضطرابات النوم التي تسبب الاستيقاظ المتكرر، مثل الأرق واضطراب التنفس أثناء النوم.

مشكلات الصحة العقلية

الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، والاضطرابات النفسية الأخرى تؤثر على القدرة على النوم.

الكوابيس الليلية

تسبب الشعور بالخوف والرعب خلال النوم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ والارتباك.

عادات يومية خاطئة:

جدول نوم غير منتظم

تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل متكرر يخلط بين الساعة البيولوجية للجسم.

الإلكترونيات

استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية قبل النوم يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

الكافيين والنيكوتين

هذه المواد المنبهة تؤثر على جودة النوم وتسبب الاستيقاظ المتكرر.

وجبات ثقيلة قبل النوم

تناول وجبة دسمة قبل النوم يسبب عسر الهضم، الذي بدوره يسبب صعوبة النوم، وبالتالي الاستيقاظ في منتصف الليل.

نصائح ذهبية لنوم هانئ ومريح طوال الليل

- النوم في غرفة مظلمة وهادئة، واستخدم وسادة مريحة وناعمة.

- روتين قبل النوم، مثل قراءة كتاب، الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو أخذ حمام دافئ.

- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الالتزام بجدول نوم منتظم في نفس الوقت كل يوم.

- تجنب شرب المشروبات الغنية بالكافيين.

الإقلاع عن التدخين.

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