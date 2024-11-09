يقتل الكوليسترول الضار.. عصير يقوي عضلة القلب ويخفض ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يهتم العديد من الأشخاص بصحة القلب، ويبحثون عن طرق طبيعية لتعزيز وظائفه.

تلعب بعض المشروبات دورًا هامًا في تحسين صحة عضلة القلب، إذ تحتوي على عناصر غذائية تساهم في تقويتها وحمايتها من الأمراض.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إن هناك العديد من المشروبات الفعالة التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يحسن صحة القلب وتدفق الدم إلى الشرايين.

وأوضحت استشاري التغذية في تصريحات لـ"مصراوي"، أن عصير التفاح من أهم المشروبات اللذيذة والمنعشة، وهو صديق حميم لقلبك، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساهم في تعزيز صحة القلب.

وأضافت أن عصير التفاح غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة، وهي الجذور التي تسبب تصلب الشرايين والإضرار بعضلة القلب.

وأكدت أن هذا المشروب غني بما يلي:

- الألياف التي تقلل من الكوليسترول الضار في الدم.

- البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لصحة القلب.

- فيتامين C، الذي يحسن الدورة الدموية، يقوي المناعة، ويقلل من أمراض القلب.

ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

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