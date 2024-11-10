5 مشروبات صباحية تخفض الكوليسترول وتحمي قلبك.. جربها على معدة فارغة

كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن يساهم بدء اليوم بمشروب صحي في الحفاظ على صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول.

ووفقًا لما أفاد به أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح لـ"مصراوي"، إليك 5 مشروبات يُنصح بتناولها على معدة فارغة للاستفادة من فوائدها:

1- الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، كما يسهم في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى تحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

2- القهوة السوداء

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد تساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويُفضل تناولها بدون سكر أو حليب للاستفادة القصوى من فوائدها.

3- عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتحد من أكسدة الكوليسترول الضار، ما يمنع تراكمه في الشرايين، كما يحسن تدفق الدم ويساعد على خفض ضغط الدم.

4- ماء الشوفان

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار، كما يزيد من الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول الطعام، ويعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن.

5- عصير الطماطم

يحتوي على مادة الليكوبين التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى حمايته من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن.