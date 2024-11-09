4 أعراض تظهر على ساقيك أثناء صعود السلالم.. تنذر بارتفاع الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

هل تشعر بألم أو ثقل في ساقيك أثناء صعود السلالم؟ قد يكون هذا مؤشرًا على مشكلة صحية أكبر، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع في مستوى الكوليسترول.

الكوليسترول الزائد يتراكم في الشرايين ويضيقها،مما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ويسبب مجموعة من الأعراض.

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، لكن ارتفاعه الشديد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

يقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطني وسوء التغذية، إن الكوليسترول الزائد يتراكم على جدران الشرايين ويقلل من تدفق الدم إلى الأطراف، بما في ذلك الساقين.

وأضاف "جمعة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنّ هذه الأعراض تزداد شدة عند صعود السلالم.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تتمثل في:

- الشعور بالبرودة والخدر في الساقين.

- التعب والإرهاق الشديد.

- ألم وتشنجات في العضلات.

- الشعور بتشنجات مفاجئة في عضلة الساق أثناء المشي وصعود السلالم لمسافات قصيرة.

ولفت إلى أن السبب الأساسي وراء ذلك يرجع إلى عدة عوامل:

- نقص الأكسجين نتيجة ضعف الدورة الدموية.

- نقص العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

- عدم اتباع نظام غذائي صحي.

- قلة ممارسة الرياضة مع زيادة الوزن.

السمنة.

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