"نلبس صيفي ولا شتوي".. أطباء يكشفون مفاجأة للتعامل مع تقلبات الطقس

كتبت- أسماء مرسي:

مع تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد هذه الفترة، يصبح اختيار الملابس المناسبة أمرا محيرا للكثيرين، ففي يوم واحد قد ننتقل من جو دافئ إلى بارد، ما يجعلنا نتساءل: هل نرتدي الملابس الصيفية أم الشتوية الدافئة؟

في هذا الصدد، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يُوصي بارتداء الملابس الخريفية الخفيفة خلال هذه الفترة الانتقالية، حيث تكون هذه الملابس مثالية للتعامل مع تقلبات الحرارة على مدار اليوم.

وتابعت منار لـ"مصراوي" أن في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، يكون الجو باردا، لذا يمكن ارتداء جاكيت خفيف أو شال للحماية من البرد، أما خلال النهار، فمع ظهور أشعة الشمس، يمكن الاستغناء عن هذه الطبقات الإضافية.

لماذا لا نرتدي الملابس الشتوية الثقيلة الآن؟

قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: " يؤدي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الفترة الحالية خلال ساعات النهار الدافئة إلى الشعور بالحر الشديد والتعرق، ما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد".

وأشارت إلى أن ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة، مع إضافة طبقات إضافية عند الحاجة هو الحل الأمثل للتعامل مع تقلبات الطقس الحالية.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"مصراوي" إن ارتداء عدة طبقات من الملابس الخفيفة هو أفضل طريقة للتأقلم مع تقلبات الطقس.

أهمية الأقمشة الطبيعية

أضاف أن القطن والصوف من أفضل الأقمشة لفصل الخريف، فهي تسمح بمرور الهواء وتمنع التعرق، ما يحافظ على شعورك بالراحة، كما أنها توفر الدفء اللازم في الأيام الباردة.

وأشار إلى أن ارتداء ملابس متعددة الطبقات يساعد على التكيف مع تغيّر درجات الحرارة، لذا، يمكن أن تبدأ بطبقة خفيفة من القطن، مع جاكيت عند الحاجة.

وأضاف "بدران" أن البناطيل القطنية أو الجينز الخفيف خيارا مثاليا لتدفئة القدمين دون الشعور بالحر الشديد.

في الأيام الباردة، قد تكون قبعة قطنية خفيفة مفيدة للحفاظ على حرارة الرأس، خاصة في الصباح الباكر.

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