فوائد مدهشة لقشر الرمان.. مفتاح سري لصحة كبدك

كتبت- أسماء العمدة:

قشر الرمان، غالبًا ما يتم التخلص منه بعد تناول الثمرة اللذيذة، يحتوي على مجموعة غنية من المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي قد تكون لها فوائد صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بصحة الكبد.

لماذا يعتبر قشر الرمان مفيدًا للكبد؟

قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ قشر الرمان يحتوي على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة مثل البونسيجينين، التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الخصائص المضادة للالتهابات

وأضاف "صلاح" في تصريحاته لــ"مصراوي" أنّ الالتهاب المزمن يلعب دورًا كبيرًا في العديد من أمراض الكبد، وتساعد المركبات الموجودة في قشر الرمان على تقليل الالتهاب وحماية الكبد.

تحسين وظائف الكبد

تشير الدراسات إلى أن مستخلصات قشر الرمان يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة، والتي تعتبر مؤشرًا على تلف الكبد، وفقًا لموقع "مايو كلينك".

الحماية من التليف الكبدي

التليف الكبدي هو تندب الكبد الناتج عن تلف مزمن، وبعض الدراسات تشير إلى أنّ مركبات قشر الرمان تساعد في منع تطور التليف الكبدي.

كيف يمكن الاستفادة من قشر الرمان للكبد؟

- يمكن غلي قشور الرمان المجففة وشربها كمشروب.

- تتوفر مكملات غذائية تحتوي على مستخلصات قشر الرمان، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

في بعض الثقافات، يستخدم غلي قشر الرمان موضعياً لعلاج بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بأمراض الكبد.

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