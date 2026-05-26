عجل هارب يقتحم محل ملابس في بني سويف ـصور

كتب : حمدي سليمان

06:59 م 26/05/2026
شهد شارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، واقعة طريفة أثارت انتباه المواطنين، بعدما تمكن عجل من الهروب أثناء اصطحابه استعدادًا لذبحه خلال عيد الأضحى المبارك.

اقتحام محل ملابس أثناء مطاردته

وخلال محاولة صاحبه وعدد من الأهالي الإمساك بالعجل والسيطرة عليه، فوجئ الجميع به يقتحم أحد محال الملابس بالشارع، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل المحل وتجمع المواطنين بالمكان.

السيطرة على العجل دون إصابات

ونجح الأهالي بعد محاولات متكررة في السيطرة على العجل وإخراجه من محل الملابس، دون وقوع إصابات بشرية، وسط متابعة كبيرة من المارة ورواد الشارع.

تفاعل واسع مع الواقعة

وأثارت الواقعة حالة من التفاعل بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزامنها مع استعدادات عيد الأضحى وشراء الأضاحي بمختلف مراكز محافظة بني سويف.

