كتبت- نرمين ضيف الله:

اليانسون من المشروبات العشبية التي تحمل في طياتها العديد من الفوائد الصحية، خصوصًا لأمراض القلب والسكري، لأنه غني بالعديد من العناصر المفيدة.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن اليانسون يساعد في تنظيم سكر الدم، لأنه يحتوي على مركبات تحسن مستوى السكر في الدم بشكل أفضل.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أن تناول كوب من اليانسون يوميًا يحمي القلب، ويخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ما يحمي القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن اليانسون غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، ما يساهم في تقليل الأمراض المزمنة.

وقدمت عدة فوائد أخرى تشمل:

- تحسين الهضم.- تقليل التوتر.

- تخفيف الانتفاخ.

- تهدئة الأعصاب.



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