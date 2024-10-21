تظهر قبل شهر.. علامات تحذيرية تسبق الإصابة بالسرطان

كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من التغييرات التي قد تحدث على مدار 30 يومًا، تنذر بخطر الإصابة بالسرطان، ويجهلها الكثير من الأشخاص.

بحسب ما ذكره موقع Cancer، تعرف على أبرز العلامات التحذيرية التي تشمل:

تغيرات في الثدي

1- الشعور بوجود كتلة أو تصلب في الثدي أو تحت الإبط.

2- ظهور تغيرات أو إفرازات من الحلمة.

3- زيادة الرغبة في حك الجلد الذي يصبح أحمر ومتقشرًا أو تظهر عليه تجاعيد.

تغيرات في المثانة

1- ظهور مشكلة في التبول.

2- الشعور بألم عند التبول.

3- ملاحظة دم في البول.

نزيف أو كدمات دون وجود سبب واضح.

تغيرات في الأمعاء

1- ظهور دم في البراز.

2- المعاناة من تغيرات في عادات الأمعاء.

السعال أو بحة الصوت التي لا تزول.

مشاكل عند تناول الطعام

1- الشعور بالألم بعد تناول الطعام مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم الذي لا يزول.

2- المعاناة من صعوبة في البلع.

3- الشعور بألم مستمر في البطن.

4- الشعور بالغثيان الذي قد يصل إلى القيء.

5- حدوث تغيرات في الشهية.

التعب الشديد الذي يستمر لفترات طويلة.

الحمى أو التعرق الليلي دون سبب معروف.

تغيرات في الفم

1- ظهور بقعة بيضاء أو حمراء على اللسان أو في الفم.

2- المعاناة من نزيف أو ألم أو خدر في الشفة أو الفم.

مشاكل عصبية

1- المعاناة من الصداع.

2- الإصابة بالنوبات.

3- ظهور تغيرات في الرؤية.

4- حدوث تغيرات في السمع.

5- وجود ترهل في الوجه.

تغيرات في الجلد

1- ظهور كتلة تنزف أو تتحول إلى قشور.

2- ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة.

3- وجود جرح لا يلتئم.

4- الإصابة باليرقان وهو اصفرار الجلد وبياض العينين.

تورم أو كتل في أي مكان مثل الرقبة، الإبط، المعدة، والفخذ.

زيادة أو فقدان الوزن دون سبب معروف.

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