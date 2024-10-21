أثارت الجدل.. فيديو لسيدة تعرض كليتها للبيع - ما القصة؟

كتبت- آلاء نبيل:

أثارت سيدة مغربية جدلاً واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك"، تعرض فيه بيع كليتها مقابل توفير منزل لأبنائها.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في المغرب، فإن السيدة وتُدعى فاطمة الوحدانية، مطلقة وتعاني من الفقر، وتعيش داخل منزل صفيحي آيل للسقوط مع أطفالها في مدينة بنسليمان بالمغرب.

ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة هو رغبتها في توفير حياة أفضل لأطفالها، وذلك بعد فشل محاولاتها في الحصول على مساعدة من الجهات المختصة، إذ لم تتلق الدعم اللازمن، لذا نشرت الفيديو ليصل إلى الأثرياء في المغرب، مشيرة إلى أنّ كليتها تتمتع بصحة جيدة، وأنّها مستعدة تمامًا للتبرع بها، ما أثار غضبًا كبيرًا.

علق بعض الأشخاص بأن عليها العمل لتوفير حياة كريمة لأطفالها طالما أنها بصحة جيدة، بدلًا من اللجوء إلى هذا الخيار، بينما عبّر آخرون عن حزنهم لضعف حالتها واضطرارها لبيع كليتها؛ لتأمين حق بسيط لأطفالها وهو العيش تحت سقف آمن.

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