تناولها على معدة فارغة.. 3 أطعمة تحسن صحة قلبك وتطرد السموم من جسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة على معدة فارغة أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب وطرد السموم من الجسد.

وبحسب ما جاء في موقع quora ، يمكن لتناول بعض الأطعمة على معدة فارغة، أن تفعل العجب بجسمك، وهي:

البطيخ

ابدأ يومك بتناول البطيخ لتعزيز الشبع والترطيب، وتقليل الرغبة في تناول السكريات، كذلك يعزز صحة القلب والعين.

العسل الأبيض

تناول العسل الأبيض على معدة فارغة، يمدك بالكثير من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات الصحية، ويطرد السموم من الجسم ويعزز حركة الأمعاء.

بذور الشيا

تناول هذه البذور على معدة فارغة، تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنها تنقص وزنك.

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