القومي للاتصالات: آخر زيادة في أسعار خدمات المحمول كانت منذ عام ونصف

كتب : حسن مرسي

12:18 ص 08/05/2026

أسعار خدمات المحمول

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن زيادة تكاليف التشغيل كانت السبب الرئيسي في تحريك أسعار بعض الخدمات.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن آخر زيادة كانت منذ عام ونصف.

أشار متحدث الجهاز، إلى أن الزيادات شملت الخدمات المرتبطة بالباقات والاشتراكات الشهرية بنسبة تراوحت بين 9% و15% وفقًا لنوعية الباقات.

وتابع: "لأول مرة يتم إتاحة المواقع التعليمية الحكومية مجانًا على شبكات المحمول حتى بعد نفاذ الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي".

وشدد على استمرار أسعار المحافظ الإلكترونية والمكالمات الصوتية دون تغيير، مع إتاحة باقة أرضي جديدة بقيمة 150 جنيهًا.

وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن معدل الاستهلاك السنوي للإنترنت في مصر يبلغ نحو 12%.

