أعلنت الصفحة الرسمية لمنظمة "TC Candler" بموقع "إنستجرام" عن ترشيح الفنانة درة لقائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2026.

تُعرف درة زروق بإطلالاتها الأنيقة التي دائما ما تحظى بإعجاب جمهورها ومحبيها وتلفت الأنظار في مختلف المناسبات، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة ذات التصاميم الراقية، والإطلالات الكاجوال.

فيما يلي، أجمل إطلالتها التي خطفت بها الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي:

فستان أسود

اختارت درة فستانا أسود طويلا بقصة الكب، مصنوعا من المخمل، وزُين بتطريزات لامعة باللون الأسود من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من تنفيذ خبيرة التجميل منى جمال، مع تسريحة شعر منسدل بتوقيع هيثم دهب، إضافة إلى قفازات سوداء منسقة مع اللوك.

فستان بيبي بلو

في إطلالة أخرى، تألقت بفستان طويل بلون البيبي بلو بقصة محددة على الجسم، مع قفازات بنفس اللون.

وجاء التصميم من توقيع المصمم اللبناني كريستيان عبد الله، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة من تنفيذ "صالون الصغير"، مع مكياج ناعم ومجوهرات عبارة عن أقراط طويلة.

فستان وردي

ظهرت درة بفستان وردي طويل بتصميم حورية البحر وقصة الكب، مزين بتطريزات لامعة من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي.

واعتمدت مكياجا ورديا ناعما من منى جمال، مع تسريحة شعر منسدل، واكتفت بمجوهرات بسيطة من الأقراط والخاتم.

فستان أخضر

كما لفتت الأنظار بفستان أخضر لامع بتصميم حورية البحر، اعتمدت معه مكياجا ترابيا مع التركيز على العيون.

وجاءت تسريحة الشعر منسدلة على الجانبين، مع مجوهرات أنيقة مكونة من أقراط طويلة وخاتم وعقد.

فستان أبيض

ظهرت أيضا بإطلالة راقية بفستان أبيض طويل بتصميم انسيابي من توقيع أنطوان قارح، تميز بتفاصيل "الدرابيه" وأكمام فضية لامعة أضفت لمسة فخمة تجمع بين البساطة والرقي.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة ناعمة.

الفستان الأزرق

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان أزرق ملكي لامع من الأعلى مع ذيل طويل من علامة الأزياء "صوفي كوتور".

واعتمدت مكياجا قويا يركز على العيون من تنفيذ خبيرة التجميل منى جمال، مع تسريحة شعر مرفوعة بالكامل بواسطة "صالون الصغير"، ما منح الإطلالة طابعا ملكيا لافتا.

