تألقت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض بتصميم جريء

ظهرت جومانا بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، إضافة إلى ياقة عالية منحت الإطلالة طابعا كلاسيكيا راقيا.

مكياج قوي وتسريحة مرفوعة

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، يتناسب مع لون بشرتها، مع اختيار تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ما أبرز ملامح وجهها بشكل واضح وجذاب.

قفازات جلدية وإكسسوارات لافتة

ونسقت إطلالتها مع قفازات جلدية باللون البرجندي، وحذاء طويل باللون الأبيض، وأكملت اللوك بأقراط طويلة أضفت لمسة من الفخامة.

لماذا يعد الفستان الأبيض خيارا مثاليا للإطلالة الأنيقة؟

وفقا لموقع "idontneedtwo"، الفستان الأبيض من أكثر الأزياء التي تمنح الإطلالة لمسة من الأناقة والجاذبية، إذ يبرز الملامح بشكل هادئ وأنيق.

كما يتميز بقدرته على إبراز تفاصيل التصميم بوضوح، ويُسهل تنسيقه مع الإكسسوارات والألوان المختلفة.

