تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن صورة تجمعه مع النجم محمد رمضان والمؤلف أحمد مراد والمنتج صادق الصباح.

تعليق تركي آل الشيخ على صورته مع محمد رمضان وأحمد مراد

ونشر تركي آل الشيخ، الصورة التي جمعت بينهم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "مفاجأة قريبا".

ويخوض محمد رمضان موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل جديد من تأليف أحمد مراد وإنتاج صادق الصباح.

تركي آل الشيخ يصل مصر لحضور عرض "7 Dogs"

على جانب آخر، وصل تركي آل الشيخ إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" استعدادا لطرحه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري.

فيلم "7 Dogs" يخوض بطولته نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



اقرأ أيضا:

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟





" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان "كان"



