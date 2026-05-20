ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض بتفاصيل جريئة

ارتدت هيفاء فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم أنيق منحها مظهرا جذابا ومميزا.

وتميز الفستان بتفاصيل جريئة، إذ جاء مكشوفا عند منطقة الصدر مع خامة شفافة أضفت لمسة أنثوية على الإطلالة.

مكياج ناعم وتسريحة انسيابية

واعتمدت هيفاء مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، ما أبرز ملامحها بشكل هادئ وأنيق، كما اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين بأسلوب انسيابي.

إكسسوارات أنيقة تكمل اللوك

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي أضاف لمسة من الفخامة، إضافة إلى نظارة شمسية سوداء منحت اللوك طابعا عصريا.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة مكونة من عقد وأسورة، لتضفي لمسة من الرقي على مظهرها.

كيف يمنح الفستان الأبيض إطلالة راقية؟

وفقا لموقع "makeyourimage"، الفستان الأبيض من أكثر القطع التي تمنح المرأة إطلالة أنيقة وناعمة، كما يبرز جمال الملامح بطريقة هادئة وجذابة.

ويتميز اللون الأبيض أيضا بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والألوان، إضافة إلى قدرته على إبراز تفاصيل التصميم والخامات.

