نيويورك (أ ش أ)

حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، من التدهور المتزايد في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن الحروب التي تُخاض "دون ضوابط" تتحول تدريجياً إلى حروب تستهدف المدنيين بدلاً من المقاتلين.

وقالت الدبلوماسية السويسرية سبولياريتش إيجر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة اليوم الاربعاء، إن "أنماطاً وحشية من الحروب باتت تتكرر في مختلف المناطق، من الشرق الأوسط إلى القرن الأفريقي وشرق أوروبا وغيرها".

وأضافت "لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن ما نشهده في مناطق النزاع يتوافق مع القانون".

وأكدت أن توجيه القادة لجيوشهم للعمل دون قيود، أو وصف الخصوم بأنهم "أقل من البشر"، أو تهديد مجموعات سكانية بأكملها، لا يؤدي فقط إلى التحريض على ارتكاب جرائم حرب، بل يهدد أيضاً "بتدمير الأسس الأخلاقية لمعنى الإنسانية".

وأشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "نزع الصفة الإنسانية" عن الآخرين كان عبر التاريخ مقدمة متكررة لوقوع الفظائع والانتهاكات واسعة النطاق.

وقالت إن "القتل العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة يصبح تبريرها أسهل بكثير عندما نتوقف عن رؤية الآخرين كبشر متساوين".

ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم.