خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟



خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دروته الـ79، بعدما ظهرت بعدد من الإطلالات الراقية التي جمعت بين الفخامة والأناقة على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أبرز إطلالاتها التي خطفت الأضواء في فعاليات أيام مهرجان كان السينمائي:

فستان أبيض بإطلالة ملكية



ظهرت ياسمين بإطلالة كالعروس، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بقصة "الكب|، تميز بتطريزات لامعة بالكامل، مع كورسيه أبرز رشاقتها، من توقيع مصمم الأزياء مايكل سينكو.

واعتمدت تسريحة شعر انسيابية من تنفيذ المصفف العالمي ستيفان لانسيان، بينما اختار خبير التجميل هارولد جيمس مكياجا ترابيا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة من دار "شورباد".

فستان ذهبي يضيف لمسة من الفخامة



وفي ظهور آخر، تألقت بفستان ذهبي طويل من توقيع مصمم الأزياء رامي العلي، جاء بتطريزات لامعة وقصة "الكب"، فيما تزين الجزء السفلي بالترتر الفضي و"الشراشيب" التي أضفت لمسة جذابة على التصميم.

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر ناعمة منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية بسيطة من حلق وأسورة.

فستان أسود كلاسيكي يخطف الأنظار



كما ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، من خلال فستان محدد للقوام بقصة "الكب"، مزينا بتطريزات لامعة أضافت لمسة فاخرة للتصميم.

واعتمدت مكياجا قويا ركز على إبراز العينين، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما نسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية مكونة من عقد وحلق وأسورة، إضافة إلى ساعة يد أنيقة.

فستان "مينت جرين" لإطلالة ناعمة



تألقت أيضا بفستان طويل باللون "المينت جرين"، تميز بتصميم كورسيه أبرز قوامها، فيما جاء الجزء السفلي مزينا بالشراشيب.

واختارت ياسمين تسريحة شعر ناعمة مع مكياج هادئ، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية وساعة يد أنيقة.

