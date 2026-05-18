أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026

خطفت ملكة جمال الكون لعام 2025، فاطمة بوش، الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ79.

إطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان كان

ظهرت "فاطمة" بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، تميز بتصميم الظهر المكشوف وفتحة ساق جريئة، إضافة إلى تطريزات لامعة أضفت لمسة فاخرة على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر ويفي منسدلة بشكل عفوي على الجانبين، فيما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من أقراط وخاتم.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن ملكة جمال الكون 2025، وفقا لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "abs".

من هي فاطمة بوش؟

- مواليد 19 مايو عام 2000 بمدينة سانتياجو في المكسيك.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- عانت خلال طفولتها من عسر القراءة وفرط الحركة، وهو ما تسبب في تعرضها للتنمر.

- درست تصميم الأزياء والملابس في جامعة إيبيروأمريكانا بمدينة مكسيكو سيتي.

- كما واصلت رحلتها التعليمية في مجال الفنون والتصميم على المستوى الدولي.

- التحقت بالأكاديمية الجديدة للفنون الجميلة في ميلانو بإيطاليا.

- إضافة إلى الدراسة في معهد ليندون بولاية فيرمونت الأمريكية، ما ساعدها على تطوير خبراتها الإبداعية والفنية.

- ساعدتها دراستها للأزياء والفنون على الظهور بثقة وتميز في مسابقات الجمال.

- تُوجت فاطمة بلقب ملكة جمال الكون في سبتمبر 2025.

- أصبحت فاطمة واحدة من أبرز الشخصيات المكسيكية في عالم الجمال.

- حصلت على أول تاج لملكة جمال الكون مصنوع يدويا في الفلبين باستخدام لؤلؤة بحر الجنوب، التي تعد من الجواهر الوطنية الشهيرة هناك.

- كما أصبحت أول متسابقة من الولاية تحصد اللقب.

- أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها أنها لا تنصح الفتيات بخوض مسابقات الجمال بشكل عام، موضحة أن قيمة اللقب لا ترتبط بالتاج فقط، بل بما تحمله الفائزة من أهداف ورسائل مؤثرة.

- تمتلك أيضا قاعدة جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها 3.8 مليون شخص على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

- تحرص باستمرار على مشاركة صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

اقرأ أيضا:

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي عارضة الأزياء مايا أبو الحسن؟

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي



