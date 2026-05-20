إعلان

إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في تركيا

كتب : وكالات

10:05 م 20/05/2026

قنصلية إسرائيل في تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول، والتي تُعد من أقدم القنصليات الإسرائيلية في العالم، وذلك عقب تعرض محيطها لإطلاق نار في أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر إسرائيلي، إن السفارة الإسرائيلية في أنقرة ستظل مفتوحة، ولكنها لن تعمل بطاقم دبلوماسي، كما هو الحال الآن، منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023 والذي شنته حركة "حماس"، حيث يقوم موظفون أتراك بتسيير العمل.

وأوضح المصدر أن مسألة إغلاق القنصلية "لا تزال قيد النقاش ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها".

وقال المصدر، إن هناك من يرى أن هذه المباني الشاغرة، التي نملكها، تكلفنا أموالًا طائلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنصلية إسرائيل في تركيا إسطنبول تركيا إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
رياضة محلية

مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
شئون عربية و دولية

قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى
أخبار مصر

تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
رياضة محلية

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026