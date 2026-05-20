أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول، والتي تُعد من أقدم القنصليات الإسرائيلية في العالم، وذلك عقب تعرض محيطها لإطلاق نار في أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر إسرائيلي، إن السفارة الإسرائيلية في أنقرة ستظل مفتوحة، ولكنها لن تعمل بطاقم دبلوماسي، كما هو الحال الآن، منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023 والذي شنته حركة "حماس"، حيث يقوم موظفون أتراك بتسيير العمل.

وأوضح المصدر أن مسألة إغلاق القنصلية "لا تزال قيد النقاش ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها".

وقال المصدر، إن هناك من يرى أن هذه المباني الشاغرة، التي نملكها، تكلفنا أموالًا طائلة.