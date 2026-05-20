تألقت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان وردي بتصميم انسيابي

أطلت هنا بإطلالة أنثوية ناعمة مرتدية فستانا طويلا باللون الوردي، جاء بتصميم انسيابي منحها مظهرا أنيقا وراقيا.

وتميز الفستان بقصته المحددة على الجسم، ما أبرز رشاقتها وقوامها، كما زُود بتفاصيل "إكستنشن" على الجانبين أضافت لمسة مميزة وجذابة للإطلالة.

إطلالة من توقيع دار أزياء عالمية

الفستان من توقيع دار الأزياء "L’ATELIER DE MIA"، والإطلالة من تنسيق الاستايلست دينا نصير.

مكياج ناعم بدرجات النيود

واعتمدت هنا مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل آية عبد الحميد، ما أبرز ملامحها بشكل طبيعي وأنيق.

تسريحة شعر انسيابية تكمل اللوك

واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بأسلوب انسيابي، بواسطة مصفف الشعر رافيلو توما، لتكمل بها إطلالتها الناعمة.

مجوهرات تضيف لمسة من الأناقة

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة.

