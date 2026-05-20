ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود من الدانتيل يبرز رشاقتها

تألقت ياسمين مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، جاء مصنوعا من خامة الدانتيل التي أضفت عليه لمسة من الرقي والجاذبية.

وتميز الفستان بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، ما منح الإطلالة طابعا أنيقا وجذابا معا.

مكياج ناعم وتسريحة انسيابية

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي.

مجوهرات أنيقة تكمل الإطلالة

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط دائرية، وأسورة، إضافة إلى ساعة يد.



الدانتيل.. رمز الأناقة في عالم الموضة

وفقا لموقع "fashionologymag"، فستان الدانتيل من أكثر الخيارات أناقة في عالم الموضة، حيث يمنح الإطلالة لمسة من الرقي والأنوثة بفضل تفاصيله الدقيقة ونقوشه المميزة، كما يتميز بخامته التي تضيف طابعا ناعما وانسيابيا على القوام.

ويُعتبر الدانتيل أيضا من الأقمشة التي تناسب مختلف المناسبات، إذ يجمع بين الفخامة والبساطة معا.

اقرأ أيضا:

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش؟

هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها





