كشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، عن تفاصيل مكالمة هاتفية "صعبة" جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها جهدا دبلوماسيا جديدا للتوصل إلى تسوية مع إيران.

كواليس مكالمة ليلية "عاصفة" بين ترامب ونتنياهو

أفاد أحد المصادر، للموقع الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو كان "غاضبا جدا" بعد المكالمة نتيجة الخلاف الواضح حول مسار المرحلة المقبلة، إذ أبلغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا يُوقّعه الجانبان الأمريكي والإيراني لإنهاء الحرب رسميا والدخول في مفاوضات مكثفة لمدة 30 يوما، تشمل ملفات "البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز"، وهو ما أثار قلقا بالغا لدى نتنياهو الذي بدا شعره وكأنه يحترق من شدة الغضب، وفق تعبير أحد المصادر الأمريكية.

نتنياهو يتمسك بالخيار العسكري لتدمير البنية التحتية الإيرانية

أظهرت المباحثات الهاتفية "انقساما عميقا" في الرؤية بين الحليفين، حيث يُبدي نتنياهو شكوكا جوهرية في جدوى المفاوضات ويدفع بقوة نحو استئناف العمليات العسكرية الشاملة، لضمان تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام عبر تدمير بنيته التحتية الحيوية.

وفي المقابل، يتمسك ترامب بموقفه المتردد حيال إصدار أوامر بضربة عسكرية واسعة النطاق، مُفضّلا منح الدبلوماسية "فرصة أخيرة".

ورغم هذه الفجوة، أكد ترامب في تصريحات بأكاديمية خفر السواحل، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لاستئناف الحرب إذا فشلت المساعي السياسية، مشيرا بثقة إلى أن نتنياهو سيُنفذ كل ما يطلبه منه في نهاية المطاف بناءً على العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بينهما طوال فترة الحرب.

حراك دبلوماسي خماسي مكثف لصياغة مسودة السلام

على الصعيد الدبلوماسي، تقود قطر وباكستان بمشاركة وسطاء إقليميين يشملون "السعودية وتركيا ومصر" تحركات مكثفة، لسد الفجوات وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

ووفقا لـ "أكسيوس"، قدّمت الدوحة مؤخرا مسودة منقحة تهدف إلى تضييق الخلافات الناجمة عن المقترح الباكستاني السابق، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى طهران لإجراء محادثات مباشرة.

وتركز هذه الجهود الجديدة على انتزاع التزامات إيرانية ملموسة وواضحة بشأن البرنامج النووي مقابل الحصول على تفاصيل دقيقة من الولايات المتحدة حول آليات الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة.

طهران تُراجع المقترحات وتتمسك بشروطها

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات الحالية تجرى بالاستناد إلى مقترح إيراني يتكون من 14 بندا، مؤكدة تواجد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع للمساعدة في تيسير الوساطة.

وفي الوقت الذي تُراجع فيه طهران الاقتراحات المُحدّثة دون إبداء "مرونة واضحة" حتى الآن، شدد المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي، على أن نجاح المحادثات مرهون بإنهاء واشنطن لما وصفه بـ"القرصنة" ضد السفن الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة إلى جانب إنهاء إسرائيل لحربها في لبنان.

وفيما امتنع البيت الأبيض ومكتب نتنياهو عن التعليق، أفادت المصادر لـ"أكسيوس"، بأن نتنياهو يسعى لزيارة واشنطن في الأسابيع المقبلة لعقد اجتماع مباشر مع ترامب لحسم هذه الملفات العالقة.