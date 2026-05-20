

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، عقب تورطه في واقعة اختطاف طالبتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية، والاعتداء عليهما وتصويرهما بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بمنطقة التجمع الأول.

تغيير خط السير يقود لواقعة اختطاف طالبتين



وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول من طالبتين تبلغان من العمر 18 و19 عامًا، أفادتا فيه باستقلالهما سيارة ملاكي عبر أحد تطبيقات النقل الإلكتروني للتوجه إلى مجمع كافيهات شهير، إلا أن السائق قام بتغيير خط السير بشكل مفاجئ، متجهًا بهما إلى طريق السويس السريع في اتجاه مدينة الشروق.

وتبين أنه قام بالتوقف في منطقة نائية خالية من المارة، ثم أشهر في وجههما سلاحًا أبيض من نوع “كتر”، واعتدى عليهما ماديًا وهددهما، وأجبرهما على التجرد من ملابسهما وتصويرهما بهاتفه المحمول، بهدف منعهما من الإبلاغ، قبل أن يعيدهما إلى محيط الكافيهات ويهرب من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكثف اعتمد على التقنيات الحديثة وتتبع بيانات الرحلات الرقمية، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه في وقت قياسي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التهديد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل