الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

بعد تتويج الزمالك.. كم تصل المكافئة المالية لبطل الدوري المصري؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:02 م 20/05/2026 تعديل في 10:02 م
تُوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة، ليحسم الفريق الأبيض البطولة لصالحه ويضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه.

جوائز الزمالك المالية بعد تتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز2025-2026

وجاء التتويج بعد مشوار طويل من المباريات ليحسم الأبيض اللقب بعد الفوز علي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة بنتيجة 1-0.

كم يربح الزمالك بعد تتويجه ببطولة الدوري المصري؟

وبحسب اللائحة المالية المعتمدة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يحصل الفريق المتوج بلقب الدوري على مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، وهي القيمة المخصصة للبطل في الموسم الحالي من المسابقة.

ويُعد هذا المبلغ هو المكافأة الرسمية التي تُمنح للنادي الفائز بالبطولة، في إطار النظام المالي الذي وضعته رابطة الأندية لتنظيم الجوائز المالية الخاصة بالمسابقة المحلية.

