تألقت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما الذي ميز فستانها؟

ارتدت فاطمة فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، تميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين ومكشوفا عند منطقة الصدر، ما أضفي لمسة لافتة وجريئة على اللوك

الفستان من توقيع العلامة التجارية "ANDREA AYALA".

كيف كان مكياجها وتسريحة شعرها؟

اعتمدت أوبال مكياجا ناعما، مع أحمر شفاه بدرجات النيود وتركيز على إبراز عينيها من تنفيذ خبير التجميل اللبناني موريسيو.

بينما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بواسطة مصففة الشعر ناتي جونزاليس.

ما أسلوب فاطمة المميز في الموضة؟

تشتهر ملكة جمال الكون 2025 بأسلوب راق وأنيق، حيث تظهر دائما بإطلالات متنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الملابس الكاجوال، ما يجعل كل ظهور لها محط أنظار المتابعين وعشاق الموضة.