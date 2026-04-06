تألقت الفنانة نادية الجندي بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لماذا اختارت نادية الجندي تنسيق اللونين الأسود والأبيض لإطلالتها؟

ارتدت نادية جاكيت باللونين الأسود والأبيض، ونسقت أسفله توب باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون.

كيف أكمل المكياج الناعم جمال إطلالة نادية الجندي؟

من الناحية الجمالية، اعتمدت نادية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ما سر ترك خصلات الشعر الويفي منسدلة بطريقة جذابة؟

اختارت نادية أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

كيف أضافت الإكسسوارات البسيطة لمسة أناقة على مظهرها؟

زينت نادية إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.

لماذا يسهم المكياج الناعم في منح البشرة إشراقة وشبابا؟

المكياج الناعم يسهم في توحيد لون البشرة وإضافة لمسة من الحيوية، كما إنه يحافظ على نضارة البشرة ويجعلها تبدو صحية، مما يعطي طابع أصغر سنا وأكثر إشراقا.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح للمسام بالتنفس، مما يقلل من ظهور البثور أو تهيج البشرة الناتج عن مستحضرات التجميل الثقيلة، وفقا لـ "glamour".

