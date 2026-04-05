ظهرت الإعلامية لميس الحديدي بإطلالة أنيقة وراقية تعكس أجواء المناسبة الخاصة بحفل خطوبة نجلها؛ وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ارتدت فستانًا فاخرًا مكشوف الأكتاف مزينًا بالكامل بالفصوص اللامعة والتطريزات الدقيقة، ما أضفى عليه بريقًا لافتًا تحت الإضاءة.

تدرجت ألوان الفستان بين الدرجات الترابية المائلة للبيج مع لمسات من الأخضر الداكن، ما منح الإطلالة عمقًا وأناقة.

القماش بدا شفافًا في بعض أجزائه مع طبقات من التطريز الكثيف، وهو أسلوب شائع في فساتين السهرة الراقية، حيث يجمع بين الجرأة والفخامة في آن واحد.

ماذا عن الإكسسوارات والمجوهرات؟

اختارت لميس مجوهرات ناعمة لكنها لافتة، تمثلت في عقد ماسي متعدد الطبقات يزين منطقة الرقبة ويكمل فتحة الفستان، وأقراط متدلية بنفس الطابع اللامع.

هذا التنسيق أضاف لمسة فخامة دون مبالغة، ونجح في تحقيق توازن مثالي مع تفاصيل الفستان الغنية.

كيف كان تسريح الشعر؟

اعتمدت تسريحة شعر متوسطة الطول بتصفيف مموّج (Wavy) مع فرق جانبي، ما منحها مظهرًا كلاسيكيًا ناعمًا يليق بالمناسبات الرسمية، لون الشعر الدافئ عزز من إشراقة بشرتها وأكمل الإطلالة بشكل متناغم.

ما دلالة المكياج الذي اعتمدته في عالم الموضة؟

مكياج لميس جاء بأسلوب سموكي ناعم (Soft Smokey Eyes) مع التركيز على العيون، ظلال داكنة حول العين لإبراز النظرة وجعلها أكثر عمقًا، ورموش كثيفة تعزز الجاذبية، تحديد واضح للحواجب بشكل متقن.

أما الشفاه فجاءت بلون وردي لامع (Glossy Pink)، وهو اختيار ذكي يوازن قوة مكياج العيون.

في عالم الموضة، هذا النوع من المكياج يدل على إبراز الثقة والقوة الأنثوية من خلال العيون، الحفاظ على نعومة الإطلالة عبر شفاه هادئة، اختيار كلاسيكي لا يخرج عن الموضة ويليق بالمناسبات المسائية الراقية

لماذا تُعد هذه الإطلالة ناجحة؟

لأنها جمعت بين:

الفخامة (من خلال الفستان المرصع)

الأناقة الكلاسيكية (في الشعرز والمكياج)

التوازن (بين قوة التفاصيل وهدوء الألوان)

إطلالة لميس تعكس ذوقًا راقيًا وخبرة في اختيار ما يناسب المناسبة دون مبالغة، وهو ما يجعلها نموذجًا للإطلالات الناجحة في المناسبات العائلية الكبرى.

