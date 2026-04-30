شاركت هدى الأتريبي جمهورها أجواء احتفالها بعيد ميلادها بإطلالة حالمة يغلب عليها الطابع الأنثوي الناعم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

حيث اختارت فستانًا باللون الوردي الباستيل بتصميم انسيابي مع طبقة شفافة على الأكتاف، أضفت لمسة رقيقة أشبه بإطلالات الأميرات.

واعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة مع خصلات منسدلة بشكل ناعم، ومكياج هادئ يبرز ملامحها الطبيعية مع لمسة لامعة على الشفاه.

كيف عكست الإطلالة روح الاحتفال؟

الأجواء المحيطة، من الورود الوردية والشموع إلى الكعكة المزينة، انسجمت بالكامل مع لون الفستان، ما خلق حالة بصرية متكاملة تعكس الرومانسية والبهجة. اختيار الوردة التي تمسكها بأسلوب playful أضاف طابعًا أنثويًا مرحًا للصورة.

ما دلالة اللون الوردي في عالم الموضة؟

بحسب تقارير في مجلات عالمية مثل Vogue ، يُعد اللون الوردي الباستيل رمزًا للنعومة والرومانسية والهدوء النفسي، كما يعكس جانبًا من الثقة الهادئة والأنوثة غير المتكلفة.

في السنوات الأخيرة، أصبح الوردي أيضًا تعبيرًا عن القوة الناعمة، حيث يجمع بين الرقة والجرأة في آن واحد.

لماذا يُعد هذا اللوك اختيارًا موفقًا؟

الإطلالة نجحت في تحقيق معادلة صعبة بين البساطة والفخامة؛ فالتصميم غير المبالغ فيه، مع تنسيق الإكسسوارات الذهبية الرقيقة، منحها مظهرًا راقيًا يناسب أجواء المناسبات الخاصة دون تكلف.

إطلالة هدى الأتريبي في عيد ميلادها تجسد مفهوم Soft Glam الحديث، حيث تلتقي الألوان الهادئة مع التفاصيل الأنثوية لتقديم لوك جذاب، مريح بصريًا، ويعكس شخصية مرحة وواثقة في نفس الوقت.

