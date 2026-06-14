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لحظة بلحظة.. هولندا 0 -0 اليابان.. بداية المباراة

كتب : يوسف محمد

10:51 م 14/06/2026 تعديل في 11:07 م

منتخب هولندا

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يلاقي منتخب هولندا اليوم نظيره منتخب اليابان، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة اليابان بكأس العالم 2026

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، فان هيكي، دينزل دومفريس

خط الوسط: تيجاني رايندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافنبيرج

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، سامرفيل

وفي المقابل يدخل منتخب اليابان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تسويوشي واتانابي، هيروكي إيتو

خط الوسط: كيتو ناكامورا، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، كايشو سانو، تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: أياسي أويدا، دايزين مايدا

أبرز أحداث مباراة اليابان وهولندا في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب منتخب هولندا يتصدى لها حارس مرمى اليابان

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هولندا واليابان كأس العالم 2026 منتخب ألمانيا

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