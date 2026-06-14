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الثانوية العامة 2026.. مراجعة الشاملة في الرياضيات البحتة (التكامل)

كتب : أحمد الجندي

10:54 م 14/06/2026

امتحانات الثانوية العامة

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قدم أحمد فتحي، معلم مادة الرياضيات البحتة، مراجعة لطلاب الثانوية العامة 2026 في فرع التكامل، وذلك ضمن سلسلة المراجعات النهائية استعدادًا لامتحانات نهاية العام.

وقال "فتحي" لمصراوي أن المراجعة تستهدف تغطية منهج التكامل بشكل منظم ومبسط، بما يساعد الطلاب على سرعة الفهم والاستيعاب قبل الامتحان، مع التركيز على النقاط الأساسية داخل المنهج.

وأضاف أن المراجعة تضمنت مجموعة من الأسئلة التي تكررت في الامتحانات السابقة، إلى جانب تدريبات على أهم الأفكار المتوقعة في امتحان هذا العام، بما يساعد الطلاب على رفع مستوى الاستعداد وتحقيق أفضل النتائج.

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طلاب الثانوية العامة الرياضة البحتة الرياضيات البحتة الثانوية العامة 2026

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