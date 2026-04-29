أطلت الفنانة تارا عماد، بلوك كلاسيكي مميز، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف اختارت تارا عماد تفاصيل إطلالتها؟

اعتمدت تارا طقما أنيقا مكونا من جاكيت وجيب طويل بتصميم انسيابي على الجسم، جمع بين اللونين الأبيض والأسود، مع قصة انسيابية أبرزت رشاقة القوام بأسلوب ناعم .

وجاء التصميم بخطوط عمودية واضحة، أضافت لمسة جذابة وساهمت في منح الإطلالة أناقة وتميز.

كما لفتت الأنظار بإضافة أزرار صغيرة باللون الأخضر، كسرت حدة الكلاسيكية في اللوك ومنحته روحًا أكثر حيوية ولمسة غير تقليدية.

كيف دعمت المكياج وتسريحة الشعر الإطلالة؟

اختارت مكياجا ناعما وبسيطا، يتناسب مع الطابع الهادئ للإطلالة، أما تسريحة الشعر، جاءت منسدلة على الجانبين بأسلوب طبيعي وانسيابي.

ماذا عن الإكسسوارات؟

نسّقت إطلالتها مع حذاء وحقيبة يد باللون الأسود، ما ساهم في الحفاظ على توازن الألوان في الإطلالة.

لماذا يعد الأبيض والأسود رمزا للأناقة الكلاسيكية في الموضة؟

وفقا لموقع "styleatacertainage"، مزيج الأبيض والأسود من أكثر الثنائيات أناقة في عالم الموضة، إذ يجمع بين البساطة والفخامة معا، هذا الاختلاف يمنح الإطلالة حضورا قويا، ما يجعله مناسبا لمختلف المناسبات.



كما يسهم هذا المزيج في إبراز التصميم بشكل واضح، ويمنح القوام مظهرا أكثر تناسقا، إضافة إلى كونه من أبرز اختيارات الأناقة الكلاسيكية الراقية.

